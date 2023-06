Bruxelles, 9 giu. (LaPresse) – “L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, accoglie con favore i passi compiuti ieri sera dai ministri dell’Interno e degli Affari interni dell’Unione europea verso l’accordo sul Patto dell’Ue su migrazione e asilo”. Lo riferisce a LaPresse la portavoce dell’Unhcr per gli Affari europei, Maeve Patterson. “Sebbene la legislazione definitiva non sia ancora in vigore, i negoziati possono ora procedere tra la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento. Il Patto è un’opportunità per garantire un sistema di asilo dell’Ue funzionante e proteggere meglio i rifugiati da qualunque parte provengano, e l’Unhcr continua a chiedere una rapida adozione e attuazione”, aggiunge la portavoce.

