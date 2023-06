Roma, 9 giu. (LaPresse) – “Noi stiamo facendo molti passi in avanti sul tema di come inquadrare il fenomeno migratorio e non solo con il cancelliere tedesco”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’. “Io credo che chi è intellettualmente onesto possa riconoscere dalle dichiarazioni del cancelliere Scholz di ieri come in Europa – ha aggiunto – ci sia oggettivamente un cambio di priorità. Ieri il cancelliere Scholz diceva: ‘Noi ci dobbiamo occupare della dimensione esterna’. Ma fino a ieri il dibattito in Europa era come gestiamo i movimenti secondari per evitare che chi sbarca in Italia, per semplificare, possa passare il confine di altre nazioni. Ai miei primi Consigli europei ho posto un tema semplice: signori, finché noi ci occupiamo di gestire solamente i movimenti secondari, facciamo il gioco di scaricare l’uno il problema sull’altro, ma non lo risolviamo.

