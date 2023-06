Milano, 9 giu. (LaPresse) – I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti e ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito al tentativo di dirottare una nave turca da parte di un gruppo di migranti. La nave era stata intercettata dalla Brigata San Marco e, successivamente, scortata da guardia di finanza di Napoli e Capitaneria di porto nel golfo partenopeo. La nave è rimasta in rada senza attraccare al porto.

