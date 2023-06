Roma, 9 giu. (LaPresse) – “Dopo sette mesi di governo da palazzo Chigi vedo un’Italia che ha voglia di riprendersi il suo ruolo. Quello che sta accadendo nell’economia, la risposta che arriva dai cittadini anche con scelte difficili come quella sul sostegno all’Ucraina, fanno vedere che il ruolo dell’Italia sta cambiando. E questa per me è la cosa più importante, perché io ho visto un’Italia rassegnata ad essere fanalino di coda, ad andare in giro col cappello in mano, a chiedere sempre ‘scusa, permesso, per favore’. Oggi vedo un’Italia che lavorando con orgoglio e determinazione capisce che c’è uno spazio per tornare ad essere la nazione che noi siamo. Siamo ancora quell’Italia, io la rivedo, e penso che la rimettiamo in piedi”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’.

