Roma, 9 giu. (LaPresse) – Lei pensa di avere l’anno prossimo più soldi per il cuneo fiscale e l’aumento dei salari? “Io lavoro per continuare come ho detto e come ho fatto per abbassare le tasse, in questo caso il cuneo contributivo sul lavoro”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’. “E, se è stato possibile fare finora il lavoro che abbiamo fatto, cioè tagliare di 6 punti il cuneo contributivo per i redditi fino a 35mila euro e di 7 punti per i redditi fino a 25mila euro, è perché abbiamo fatto delle scelte coraggiose – ha aggiunto – anche quando erano impopolari, come il tema delle accise sulla benzina su cui abbiamo avuto ragione con il senno di poi. Noi cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve e in Italia c’è un problema di salari. Ovviamente, lavoro per continuare, intanto per confermare questo taglio. Renderlo strutturale? È il nostro obiettivo. Chiaramente questo dipende dalle entrate che lo Stato ha, che dipendono dalla crescita”.

