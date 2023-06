Milano, 9 giu. (LaPresse) – Arriva in Veneto il secondo sì a un suicidio assistito. Il via libera – fa sapere l’Associazione Luca Coscioni – arriva per la seconda volta, senza ostruzionismi, da parte dell’azienda sanitaria regionale e dal Comitato etico a una richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere al ‘suicidio medicalmente assistito’. Si tratta del secondo caso di ‘via libera’ in regione e il quarto in tutta italia dal 2019. Si è, infatti, conclusa per ‘Gloria’ (nome di fantasia) 78 anni, malata oncologica veneta, la procedura di verifica delle condizioni e delle modalità per accedere al suicidio assistito, dopo circa 6 mesi dall’avvio dell’iter. Gloria, assistita dai legali dell’Associazione Luca Coscioni cui si era rivolta, aveva infatti iniziato la procedura a novembre 2022, con una richiesta all’azienda sanitaria competente di effettuare tutte le verifiche per accedere all’aiuto alla morte volontaria, come previsto dalla sentenza ‘Cappato’ della Corte costituzionale.

