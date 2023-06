Roma, 9 giu. (LaPresse) – Il delitto di Senago è “una vicenda che mi ha lasciato senza fiato come immagino per la gran parte degli italiani. Ho chiamato la mamma di Giulia Tramontano. Da madre. Perché, quando accadono queste cose, la prima cosa a cui penso io è sempre la mamma. Mi ha scioccato per questa ragazza e per la storia di questo bambino di sette mesi che era nel suo grembo, perché noi sappiamo che a sette mesi di gravidanza sarebbe in grado di vivere da solo. E, quindi, sono due le persone che muoiono e chi le uccide è la persona che dovrebbe amarle di più. A me colpisce sempre il tema di una mamma in gravidanza, perché il grembo della madre dovrebbe essere uno dei posti più sicuri nel quale ti trovi”. Lo ha detto a premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’.

