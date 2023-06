Roma, 8 giu. (LaPresse) – Oggi Mark Zuckerberg ha annunciato i Canali, un modo semplice, affidabile e privato per ricevere importanti aggiornamenti da persone e organizzazioni, direttamente all’interno di WhatsApp. Nello specifico, i canali aspirano a diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp. Per preservare la possibilità di scelta e di controllo degli utenti, gli amministratori non potranno aggiungere follower al proprio Canale. La cronologia dei Canali sarà memorizzata sui nostri server solo per 30 giorni. Appariranno in una nuova sezione ‘Aggiornamenti’, separata dalle chat private con la famiglia, gli amici e le community. Rappresenteranno un nuovo strumento di broadcast one-way, con cui gli amministratori potranno inviare messaggi, immagini, video, sticker e sondaggi.

