Roma, 8 giu. (LaPresse) – “Il Pd continua a essere impegnato a contrastare ogni forma di violenza di genere. Ieri c’è stata la presentazione di alcune proposte da parte del governo. Bene che il governo abbia raccolto molte delle indicazioni emerse dal lavoro della commissione sul femminicidio della scorsa legislatura, a cui il Pd ha dato un contributo fondamentale, guidando quel lavoro, ma manca un pezzo fondamentale: mancano le risorse, che servono per la formazione e la specializzazione di operatori delle forze dell’ordine, della sanità, una parte importante per arrivare a che le donne vengano credute quando denunciano”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, introducendo al Nazareno la presentazione delle proposte del Pd contro la violenza sulle donne. “L’altra parte importante – ha aggiunto – è l’educazione alle differenze, per sradicare la cultura patriarcale con un’educazione alle differenze fin dalla scuola e dall’università, e questa parte manca nelle proposte del governo, che pure sono positive, nella misura in cui raccolgono le indicazioni della commissione sul femminicidio”.

