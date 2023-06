Washington (Usa), 8 giu. (LaPresse) – Cuba smentisce l’articolo del Wall Street Journal secondo il quale le autorità dell’Avana e il governo cinese avevano raggiunto un accordo per installare una stazione di spionaggio nell’isola. Si tratta di informazioni “totalmente mendaci e infondate”, ha affermato in una dichiarazione il viceministro degli Esteri cubano, Carlos Fernández de Cossío. In precedenza, anche la Casa Bianca, attraverso il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, aveva nettamente ridimensionato, definendole non accurate, le notizie riportate dal quotidiano.

