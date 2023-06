Bruxelles, 8 giu. (LaPresse) – La Commissione europea ha adottato una proposta per la creazione di un organismo etico interistituzionale, che comprenda i membri delle istituzioni dell’Ue, come annunciato all’inizio del mandato dalla presidente von der Leyen, e in seguito a consultazioni informali con le altre istituzioni. Con l’istituzione dell’Organismo Etico – scrive l’Esecutivo comunitario – ci saranno, per la prima volta, norme comuni per la condotta etica dei membri e un meccanismo formale per il coordinamento e lo scambio di opinioni sui requisiti etici tra le istituzioni. Grazie a questi cambiamenti, i politici dell’Ue saranno soggetti a standard comuni, chiari, trasparenti e comprensibili.

