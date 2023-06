Kherson (Ucraina), 8 giu. (LaPresse/AP) – Nelle immagini catturate da AP si vede che la maggior parte della diga è stata sommersa dall’acqua impetuosa. Anche due villaggi vicini occupati, Dnipryany e Korsunka, sono sommersi fino ai tetti delle case e sommersa è pure una chiesa di colore blu brillante. La forma arrotondata di decine di serre è visibile oltre la linea di galleggiamento. Nelle immagini non si vedono persone, ma i giornalisti di AP hanno potuto sentire gli ululati dei cani intrappolati dall’inondazione. La vicina città di Nova Kakhovka, anch’essa sotto occupazione, è stata meno toccata dall’inondazione ma non si vedono persone né animali. La ruota panoramica della città è ferma e l’acqua ha lambito una delle strade principali. L’Ucraina aveva avvertito fin dallo scorso ottobre che la diga idroelettrica era stata minata dalle forze russe e ha accusato Mosca di aver provocato un’esplosione che ha trasformato le aree a valle in una landa desolata. La Russia dal canto suo accusa l’Ucraina di avere colpito la diga con un missile. Gli esperti hanno detto che la struttura era in stato di abbandono, il che potrebbe anche averne causato il crollo. Il fiume Dnipro fa parte della linea del fronte della guerra e molte persone sono già fuggite dalla zona a causa dei combattimenti. L’Ucraina detiene la sponda occidentale, mentre la Russia controlla la bassa sponda orientale, più vulnerabile alle inondazioni.

