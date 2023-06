Bruxelles, 8 giu. (LaPresse) – “Il fatto che la presidente della Commissione si recherà a Tunisi con Meloni e Rutte è di per se stesso un segno che c’è un dialogo costruttivo con le autorità italiane. Non ho detto che ci sarà un accordo concluso in questa visita ma che ci sarà una discussione su un accordo al centro della visita. Le relazioni con la Tunisia sono di lungo corso e complesse, c’è una serie di dimensioni di questa relazione, e l’obiettivo di questa visita è affrontare le diverse sfumature delle relazioni bilaterali in un quadro ben strutturato”. Lo ha annunciato il primo portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, nel briefing quotidiano con la stampa.

