Torino, 8 giu. (LaPresse) – “Dobbiamo lavorare presto e bene e dobbiamo ricevere una proposta di rimodulazione generale del Pnrr italiano il prima possibile”. Lo dice il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a SkyTg24. “È vero che diversi Paesi non hanno ancora avanzato la proposta di rimodulaizone generale. Penso che con l’arrivo di quella della Spagna siano 10 i Paesi ad avere ricevuto il via libera. Quindi non siamo isolati in questo ritardo. Tuttavia, visto che le rate si susseguono, bisogna fare presto e bene il lavoro di rimodulazione e la Commissione Ue è pronta a collaborare”, aggiunge.

