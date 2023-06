Roma, 8 giu. (LaPresse) – Per il duplice omicidio a Sant’Antimo, alle porte di Napoli, è ricercato il suocero. Le due vittime, Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24 anni, erano cognati. Cammisa è stato rinvenuto a terra in piazzetta Sant’Antonio, Pesacane in un appartamento di via Caruso 17. Entrambi sono stati colpiti da diversi colpi di arma da fuoco. Secondo quando si apprende, il movente potrebbe riguardare questioni familiari.

