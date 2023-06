Milano, 8 giu. (LaPresse) – Maturità solo orale per i ragazzi dell’Emilia Romagna, messa in ginocchio dall’alluvione. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi l’ordinanza con le disposizioni riguardanti la validità dell’anno scolastico, l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del Primo e del Secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento degli Esami stessi e le modalità di riunione degli organi collegiali per l’anno scolastico 2022/2023 nelle zone colpite dagli eventi alluvionali a partire dal 1 maggio 2023.

