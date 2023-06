Milano, 8 giu. (LaPresse) – Il procuratore di Annecy ha affermato che non c’è “alcun movente terroristico apparente” dietro all’attacco in cui sono rimasti feriti 4 bambini e 2 adulti. “Il movente deve ancora essere determinato”, ha detto in conferenza stampa, aggiungendo che è stata aperta un’indagine per “tentato omicidio”. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv. Il sospetto aggressore è stato preso in custodia.

