Milano, 8 giu. (LaPresse) – La richiesta d’asilo presentata dall’attentatore di Annecy, Abdalmasih H., era stata respinta dalle autorità francesi perché il 31enne di origine siriana beneficia già dell’asilo in altri 3 Paesi, fra cui l’Italia. Lo scrive l’emittente francese Bfmtv, secondo cui l’uomo aveva ottenuto l’asilo in Svezia nel 2013, poi aveva presentato una nuova richiesta in Italia, che era stata accolta, e poi in Svizzera, domanda che anche in questo caso era andata a buon fine.

