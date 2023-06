Milano, 8 giu. (LaPresse) – Due dei 4 bambini feriti nell’attacco ad Annecy, cittadina sulle alpi francesi, sono in pericolo di vita. Lo riferisce Le Figaro, citando fonti vicine alla polizia. L’uomo si è avventato con un coltello contro alcuni bambini in un parco, prima di essere arrestato dalla polizia. Si tratta di un richiedente d’asilo siriano. Sul posto si recheranno oggi in visita la premier Borne e il ministro degli Interni Darmanin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata