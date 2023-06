Milano, 8 giu. (LaPresse/AP) – L’attentatore responsabile dell’attacco di stamattina con un coltello ad Annecy, in Francia, il cui bilancio è di 4 bambini in pericolo di vita e altri 2 adulti feriti, in un video che circola sui social network grida in inglese ‘in nome di Gesù Cristo’. Nel filmato si vede l’uomo che con una mano brandisce il coltello mentre corre nel parco fra le urla delle persone impaurite e con l’altra mano tiene un ciondolo, secondo i media francesi una croce. Nelle immagini l’uomo indossa occhiali da sole scuri, maglione e pantaloncini scuri e scarpe da ginnastica bianche e ha la testa coperta da un foulard blu. Il sospetto, identificato dalla polizia come un 31enne richiedente asilo siriano, è stato fermato.

