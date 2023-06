Roma, 8 giu. (LaPresse) – “Nei contratti pubblici non basta fare presto, ma occorre anche fare bene, valorizzando la buona progettazione e ricercando la qualità. Non conta, dunque, solo il quando, ma anche il come e con chi, senza mai cadere nella pericolosa scorciatoia di contrapporre efficienza e legalità”. Così il presidente Anac, Giuseppe Busia, in occasione della relazione sull’attività Anac del 2022.

