Milano, 7 giu. (LaPresse) – “Il Cdm ha approvato un decreto salva-infrazioni, un decreto legge che prevede in modo specifico un approccio anche nuovo nei confronti del rapporto con la Commissione europea. L’Italia al momento dell’insediamento del governo Meloni aveva 83 infrazioni pendenti rispetto ad una media europea di 66. Con questo decreto legge si interviene in modo specifico sull’agevolazione alla chiusura di 8 procedure d’infrazione e si previene evitando l’apertura di altre 12 nuove di procedure d’infrazione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Pnrr e il Sud, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri di oggi. “Penso che sia un lavoro molto importante sia in termini di approccio nel rapporto con la Commissione europea che il governo Meloni vuole avere e, dall’altra parte, credo che sia un lavoro di concerto molto importante con tutti i ministeri interessati”, ha aggiunto.

