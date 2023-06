Bruxelles, 7 giu. (LaPresse) – Investire nella formazione e nello sviluppo di capacità che rafforzi la salute mentale attraverso le politiche e migliori l’accesso alle cure. Le azioni includeranno programmi di formazione e scambio per professionisti e supporto tecnico per le riforme della salute mentale a livello nazionale. Garantire una buona salute mentale sul lavoro sensibilizzando e migliorando la prevenzione. Ciò avverrà, ad esempio, attraverso campagne di sensibilizzazione a livello dell’Ue da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) e una possibile futura iniziativa dell’Ue sui rischi psicosociali sul lavoro.

