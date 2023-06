Roma, 7 giu. (LaPresse) – In merito alle dichiarazioni arrivate da Mosca che valuta positivamente gli sforzi del Vaticano non sono stati ancora fatti passi “perché come ha detto il cardinale Parolin dobbiamo parlare, riflettere sulle cose che abbiamo ascoltato”. Così il presidente Cei e inviato del Papa per l’Ucraina, cardinale Matteo Zuppi, a margine della presentazione del libro ‘Il senso religioso’ presso il Centro Internazionale di Comunione e Liberazione a Roma.

