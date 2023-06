Roma, 7 giu. (LaPresse) – Quella della Santa Sede “non è una mediazione, è manifestare interesse, vicinanza, ascolto perché il conflitto possa trovare percorsi di pace”. Così il presidente della Cei e inviato del Papa per l’Ucraina, cardinale Matteo Zuppi, a margine della presentazione del libro ‘Il senso religioso’ in merito al suo viaggio a Kiev. “Il resto sono attese o speculazioni che hanno alcuni. Non ho ancora parlato col Papa”, ha aggiunto.

