Roma, 7 giu. (LaPresse) – “La speranza c’è sempre, Papa Francesco non si arrende”. Così il presidente della Cei e inviato del Papa per l’Ucraina, cardinale Matteo Zuppi rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione del libro ‘Il senso religioso’ presso il Centro Internazionale di Comunione e Liberazione a Roma. ” Il Papa- ha aggiunto Zuppi – ha voluto questa missione perché non vuole arrendersi. Bisogna cercare di fare tutto ciò che può favorire percorsi di pace”.

