Milano, 7 giu. (LaPresse) – “Il Vaticano non ha ancora compiuto passi concreti per organizzare una visita a Mosca dell’inviato per l’Ucraina, il cardinale Zuppi”. È quanto ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta l’agenzia Tass. “La Russia valuta positivamente i tentativi del Vaticano di aiutare a porre fine al conflitto in Ucraina”, ha aggiunto Zakharova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata