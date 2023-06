Milano, 7 giu. (LaPresse) – L’Ucraina non ha ancora lanciato la sua controffensiva pianificata per riconquistare i territori occupati dalla Russia. Lo ha affermato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, come riporta il Guardian. Quando avrà inizio la controffensiva tutti lo vedranno, ha assicurato Danilov. Secondo lui, i funzionari russi hanno scambiato i progressi ucraini locali in alcune aree di prima linea per l’inizio dell’operazione più ampia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata