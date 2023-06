Roma, 7 giu. (LaPresse) – Una bambina di circa un anno è stata trovata senza vita questo pomeriggio in un’auto in via dei Fucilieri, nella periferia sud di Roma. A quanto si apprende, al momento del ritrovamento, la piccola era sola nel veicolo parcheggiato e si sono rivelati inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata sola per una dimenticanza dell’adulto alla guida.

