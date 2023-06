Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Annuncio solo quello che decidiamo, tanto più su un argomento come questo che riguarda la sicurezza nazionale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito a una domanda sulla possibilità di applicare la Golden power a Pirelli.

