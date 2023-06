Roma, 7 giu. (LaPresse) – “L’intervento di giorni fa è stato fatto per una patologia benigna e il pontefice è completamente guarito”. Così il chirurgo Sergio Alfieri, a capo dell’équipe medica che ha operato Papa Francesco al Policlinico Agostino Gemelli. Alfieri chiarisce come l’intervento di oggi “non lascerà alcuna traccia e nessuna preoccupazione”. “Il Papa non ha altre malattie”, precisa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata