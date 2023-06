Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Nel 150° anniversario della sua nascita, chiediamo a Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni, la grazia di amare Gesù come lei Lo ha amato, di offrirgli le nostre prove e i nostri dolori, come lei l’ha fatto, perché sia conosciuto e amato da tutti”. Così su Twitter Papa Francesco nel giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli dopo l’udienza generale di questa mattina. Nel pomeriggio il Pontefice sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

