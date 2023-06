Roma, 7 giu. (LaPresse) – Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto Siccità (‘Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche’). Lo ha annunciato in Aula il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il voto di fiducia si terrà domani alle 18, con le dichiarazioni di voto a partire dalle 16.30. Il voto finale è previsto per venerdì 9 giugno.

