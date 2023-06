Milano, 7 giu. (LaPresse) – Il tribunale dei Ministri di Brescia ha archiviato le posizioni dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza per l’inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana fra febbraio e marzo 2020 e la non attuazione del piano pandemico contro il Covid. Erano accusati di omicidio ed epidemia colposo e rifiuti d’atti d’ufficio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata