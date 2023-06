Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Accolgo positivamente la decisione del tribunale per i reati ministeriali di Brescia di archiviare con formula amplissima la mia posizione di indagato per la questione Covid. Questo mi ripaga anche dell’impegno, perché i giudici sottolineano nero su bianco che sarebbe addirittura stato irragionevole in quel momento, con le informazioni che si avevano, una diversa decisione, visti i diritti di rango costituzionale in gioco”. Lo afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Questo ovviamente mi conforta personalmente ma rimane sempre il dato di una grande perdita per la comunità collettiva, tantissimi morti, tantissima sofferenza, tantissimo dolore”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata