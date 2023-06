Milano, 6 giu. (LaPresse) – Sull’attacco alla diga di Kakhovka “la conclusione principale è che l’esplosione è stata deliberata, ma il nemico ha agito in modo caotico, permettendo che le proprie attrezzature venissero allagate. Allo stesso tempo, l’esplosione della diga non ha influito sulla capacità dell’Ucraina di de-occupare i propri territori”. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram, dopo una riunione del comando militare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata