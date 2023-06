Bruxelles, 6 giu. (LaPresse) – “L’obiettivo ora è discutere su quanto tempo è necessario prolungare la direttiva sulla protezione temporanea fino a marzo 2025. Naturalmente, tutti noi speriamo che la guerra finisca presto, ma questa è una possibilità e la Commissione è pronta a prendere tale decisione, se necessario”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, in un punto stampa nella sede della Commissione sulla situazione dei profughi ucraini. “C’è un’enorme pressione su alcuni stati membri. Abbiamo 1 milione di rifugiati ucraini Polonia, ne abbiamo 1 milione in Germania, ma altri paesi come l’Estonia e la Repubblica Ceca, hanno un numero ancora più elevato di rifugiati pro capite”, ha aggiunto.

