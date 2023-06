Bruxelles, 6 giu. (LaPresse) – “Abbiamo accolto tanti rifugiati dall’Ucraina: 16 milioni di ucraini sono entrati nell’Unione europea, 11 milioni sono tornati indietro, 1 milione è andato in altri paesi, principalmente Canada, Regno Unito e Stati Uniti, e 4 milioni sono rimasti nell’Unione europea. E la situazione è stabile da più di un anno”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, in un punto stampa nella sede della Commissione sulla situazione dei profughi ucraini. “Ci aspettavamo che arrivassero più persone durante l’inverno, quando la Russia ha distrutto in modo aggressivo l’approvvigionamento idrico e l’elettricità, ma ciò non si è concretizzato – ha precisato -. È stato anche un momento unico perché per la prima volta in assoluto abbiamo attivato la direttiva sulla protezione temporanea che esiste da 20 anni e che non è mai utilizzata prima”.

