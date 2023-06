Roma, 6 giu. (LaPresse) – Il cardinale Matteo Zuppi è stato ricevuto dal presidente Ucraino Volodymir Zelensky. Come riporta il quotidiano dei vescovi Avvenire l’incontro sarebbe stato molto cordiale. Oggetto dell’appuntamento tra i due alcuni punti chiave per un dialogo stabile e concreto. Il cardinale Zuppi, inviato dal Papa come unico interlocutore per Russia e Ucraina, è a Kiev da ieri e dovrebbe rientrare in Italia questa sera.

