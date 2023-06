Milano, 6 giu. (LaPresse) – Confiscate per la prima volta in Italia banche dati di call center e multe per le società fino a 800mila euro per colpire il “sottobosco” del telemarketing illegale e selvaggio. È in corso da questa mattina fra il Veronese e la Toscana un’operazione condotta dai Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona in esecuzione di alcuni provvedimenti del Garante per la Privacy nei confronti delle società Mas srls e Mas srl – rispettivamente multate per 200mila e 500mila euro – Sesta Impresa srl (300mila euro), Arnia società cooperativa (800miula euro). Due sono state raggiunte anche dal provvedimento di confisca congelando la base di dati sui potenziali clienti e utilizzata per effettuare le attività illecite.

