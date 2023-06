Francoforte (Germania), 6 giu. (LaPresse) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che non si candiderà come nuova segretaria generale della Nato in sostituzione di Jens Stoltenberg. “Non sono disponibile per questo”, ha dichiarato von der Leyen all’Europaforum della Wdr a Berlino. “Penso che la Nato sia fantastica, e se non esistesse dovrebbe essere creata. Mi è piaciuto molto lavorare con la Nato come ministra della Difesa, ma sicuramente non sono disponibile per questo lavoro. Il mio posto è in Europa”, ha detto von der Leyen, che non ha voluto poi commentare un suo possibile secondo mandato alla guida della Commissione europea dopo le elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno. Von der Leyen ha ribadito che intende prendere una decisione nella seconda metà dell’anno.

