San Francisco (Stati Uniti), 6 giu. (LaPresse/AP) – Microsoft pagherà una multa di 20 milioni di dollari per archiviare le accuse della Federal Trade Commission di aver raccolto e conservato illegalmente i dati dei bambini che si sono iscritti alla sua console per videogiochi Xbox. L’accordo dovrà essere approvato da un tribunale federale prima di poter entrare in vigore, ha dichiarato la Ftc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata