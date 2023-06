Parigi, 6 giu. (LaPresse) – Il Trattato del Quirinale è “una disposizione che guarda al futuro: favorire oggi l’incontro dei nostri diplomatici significa sviluppare nuovi legami, anche amicizie, come accade in ogni esperienza comune, e come voi stessi avrete già sperimentato durante i vostri studi”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, all’ambasciata d’Italia a Parigi, un gruppo di giovani diplomatici francesi e italiani, attualmente a Parigi nell’ambito di uno scambio di formazione previsto dal Trattato del Quirinale.

