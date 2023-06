Milano, 6 giu. (LaPresse/AP) – L’anno più turbolento del golf si è concluso quando il PGA Tour e l’European Tour hanno concordato una fusione con gli interessi golfistici dell’Arabia Saudita, creando un’operazione commerciale destinata a unificare il golf professionistico in tutto il mondo. Come parte dell’accordo, le parti rinunciano a tutte le cause legali che coinvolgono LIV Golf con effetto immediato. Resta ancora da stabilire come giocatori come Brooks Koepka e Dustin Johnson, che hanno disertato il LIV Golf finanziato dai sauditi in cambio di bonus a nove cifre, potranno rientrare nel PGA Tour dopo quest’anno. Inoltre non è chiaro quale forma assumerà la LIV Golf League nel 2024. Il commissario Jay Monahan ha dichiarato in una nota ai giocatori che una valutazione approfondita determinerà come integrare il golf a squadre nel gioco. L’accordo combina le attività e i diritti commerciali del Fondo Pubblico d’Investimento sul golf – compreso il LIV Golf – con quelli della PGA e degli European Tour. La nuova entità non è stata nominata. “Loro stavano seguendo la loro strada, noi la nostra, e dopo una lunga introspezione ci si rende conto che tutta questa tensione nel gioco non è una buona cosa”, ha detto Monahan in un’intervista telefonica con The Associated Press. “Abbiamo una responsabilità nei confronti del nostro tour e del gioco, e abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per parlarne”.

