Roma, 6 giu. (LaPresse) – La Procura di Milano ha raccolto nuovi elementi che lasciano supporre che Alessandro Impagnatiello abbia premeditato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano giorni prima. In particolare la pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella lavorano su una ricerca effettuata sul web che dimostrerebbe come il barman trentenne avesse pianificato di uccidere la fidanzata, incinta al settimo mese di gravidanza. Si tratta di una ricerca diversa da quelle già depositate in questi giorni nel fermo e nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove Impagnatiello cercava ‘disconnettere WhatsApp Web’.

