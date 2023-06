Milano, 5 giu. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha in programma alcun incontro con l’inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi. Lo ha affermato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Al momento non c’è un incontro con il cardinale nell’agenda di Putin, se apparirà lo faremo sapere”, ha detto Peskov. “Sappiamo che andrà prima a Kiev, poi ci informerà”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva se Mosca avesse ricevuto informazioni su una eventuale visita di Zuppi.

