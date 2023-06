Milano, 5 giu. (LaPresse) – “La Russia rimane aperta al dialogo” con gli Stati Uniti sulle armi nucleari. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. “Pensiamo che questo sia estremamente importante”, ha aggiunto Peskov. Gli Stati Uniti avevano in precedenza proposta di riprendere il dialogo “senza precondizioni” sul trattato Start. “Ma dobbiamo prima capire come è formulata questa proposta”, ha precisato Peskov.

