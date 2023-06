Roma, 5 giu. (LaPresse) – Tre persone sono state arrestate in Messico in relazione all’omicidio di Ornella Saiu, la donna italiana uccisa il 30 maggio a Playa del Carmen. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Saiu, 40 anni, era stata freddata con un colpo di pistola nel locale dove lavorava come barista. Saiu viveva in Messico da circa 20 anni e aveva un figlio di 18. Poche ore dopo il delitto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva detto che l’ambasciata italiana in Messico si era attivata immediatamente per seguire “attentamente” la vicenda.

