Milano, 5 giu. (LaPresse) – Il Comitato statale per la sicurezza nazionale del Kirghizistan (Scns) ha arrestato in massa i partecipanti a un tentativo di colpo di Stato nel Paese. Lo afferma l’agenzia 24.kg, che cita fonti informate dei fatti. Secondo l’Scn, un gruppo di persone si stava preparando a prendere il potere con la forza. Le generalit√† e il numero degli arrestati non sono ancora stati resi noti.

