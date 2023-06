Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Il Presidente Putin è stato, è e continuerà ad essere aperto a qualsiasi contatto per raggiungere i nostri obiettivi con mezzi diversi dall’operazione militare speciale. Se è possibile, sarebbe preferibile”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in un’intervista al programma Mosca. Cremlino. Putin” sul canale televisivo Russia-1. Putin rimane aperto raggiungere gli obiettivi di un’operazione militare speciale con mezzi pacifici, ha assicurato Peskov, ma “i Paesi dell’Occidente non ci lasciano altra scelta al momento”. Lo riporta l’agenzia Tass.

